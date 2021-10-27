Набор реагентов С-реактивный белок латексный 100 определений 051.011 ООО "Ольвекс Диагностикум"
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Производство материалов, применяемых в медицинских целях
Характеристики
Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания С-реактивного белка (СРБ). Исследуемый материал: сыворотка крови. Метод: визуальный, латекс-агглютинация (латекс-слайд тест). Срок годности набора: 12 месяцев при +(2-8)?С.
Производство материалов, применяемых в медицинских целях
Характеристики
Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания С-реактивного белка (СРБ). Исследуемый материал: сыворотка крови. Метод: визуальный, латекс-агглютинация (латекс-слайд тест). Срок годности набора: 12 месяцев при +(2-8)?С.