Спецификация
Производство материалов, применяемых в медицинских целях
Характеристики
Набор «Билирубин-Ольвекс» предназначен для количественного определения концентрации общего и прямого билирубина в сыворотке крови человека колориметрическим методом в клинической лабораторной диагностике по методу Йендрасика-Грофа по конечной точке. Интенсивность окраски реакционной смеси прямо- пропорциональна концентрации билирубина в анализируемом образце и измеряется фотометрически при длине волны 535 (500-560) нм. Срок годности набора: 12 месяцев при +(18-25)?С. Объем 2мл х 250опр. Срок годности набора: 18 месяцев при +(18-25)?С.