Термопринтер ИК скоростной с аккумуляторами с термочехлом на ремне для переноски газоанализатора

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Термопринтер ИК скоростной с аккумуляторами с термочехлом на ремне для переноски газоанализатора- Принтеры