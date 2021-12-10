Характеристики

Сапоги мужские, модель «Юпитер-25п» специальные, кожаные, утепленные, с вшивными и вкладными стельками из натурального меха, с внутренними защитными подносками литьевого метода крепления для защиты от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж) и пониженных температур для эксплуатации в III, IV и «особом» климатических поясах. Конструктивной особенностью сапог является наличие шнурков с фиксатором, с помощью которых регулируется ширина голенищ.