Цена без НДС, руб.
2841,66
Спецификация
Производство обуви
Характеристики
Ботинки "Пилот" зимние
Зимние ботинки с невысоким (18 см) берцем на мягкой подошве из ТЭП (термоэластопласт) клее-прошивного метода крепления.. Ботинки изготовленыиз натуральной хромовой кожи толщиной 1,6 мм.В качестве утеплителя используется натуральный мех овчина. Носочная и пяточная часть ботинка для сохранения формы продублированы термопластическим материалом. Полу-глухой клапан препятствует попаданию внутрь ботинка посторонних предметов и снега.
Материал верха: натуральная хромовая кожа (1.4 – 1.6 мм)
Материал подкладки: натуральная овчина
Крепление подошвы: клеепрошивное
Сезонность: зима
Супинатор: металлический
Подносок и задник: усиленный из термопластического материала
Материал подошвы: ТЭП (±40°С) 3521
Доступный размерный ряд: 36-50
Цвет обуви: черный
Тип клапана: полуглухой клапан
Мягкий кант: присутствует
Вес: 1460 гр.