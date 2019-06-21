Корзина пластиковая BranQ Aqua для белья 65Л; ДМ³ полипропилен 779556
Изделия корзиночные и плетеные
от 978,81₽
Корзина пластиковая плетеная Sunnex овальная для хлеба 230х150х65ММ полиротанг коричневая Китай
Изделия корзиночные и плетеные
от 174₽
Корзина пластиковая с крышкой М-Пл для белья 50Л; ДМ³ полипропилен бежевый
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина для бумаг решетчатая Стамм пластик круглая черная 26СМ 9Л 384385
Изделия корзиночные и плетеные
от 82,8₽
Корзина пластиковая с крышкой Tork для мусора 5Л 338х190х160ММ пластик белый 564000
Изделия корзиночные и плетеные
от 580₽
Корзина пластиковая с крышкой М-пластика для белья 50Л; ДМ³ полипропилен бежевый 330709
Изделия корзиночные и плетеные
от 877,2₽
Корзина пластиковая для мусора 9ЛИТР(ДМ³) с кольцом для фиксации арт. 1126225
Изделия корзиночные и плетеные
от 2243,81₽
Корзина пластиковая Kimberly-Clark Aquarius прямоугольная для мусора 43Л 420х280х570ММ ударопрочный пластик ABS белый 2ШТ Kimberly-Clark Professional 6993 Италия
Изделия корзиночные и плетеные
от 1750,8₽
Корзина пластиковая подвесная Lime для мусора 23Л белый с держателем мешка 974230
Изделия корзиночные и плетеные
от 2430,8₽
Корзина пластиковая д/мусора 18лЛИТР(ДМ³) сплошная черная
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая для мусора 9ЛИТР(ДМ³) 280х280ММ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая плетеная по согласованию с заказчикомЛ; ДМ³ больших размеровММ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана