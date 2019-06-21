Корзина пластиковая для мусора 10ЛИТР(ДМ³) высота — 270ММ из полипропилена черного цвета, корпус расширяется кверху, имеет перфорации, без ручек
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая Attache офисная 10Л; ДМ³ черный
Изделия корзиночные и плетеные
от 94,8₽
Корзина пластиковая плетеная 10Л; ДМ³ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая плетеная 20Л; ДМ³ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая плетеная для пикника по согласованию с заказчикомЛ; ДМ³ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая плетеная Sunnex овальная для хлеба 230х150х65ММ полиротанг коричневая Китай
Изделия корзиночные и плетеные
от 174₽
Корзина пластиковая Beige 3065 кухонная 525х325х80ММ пластик бежевый кт262
Изделия корзиночные и плетеные
от 3525,7₽
Корзина пластиковая BranQ Aqua для белья 65Л; ДМ³ полипропилен 779556
Изделия корзиночные и плетеные
от 978,81₽
Корзина пластиковая Luxstahl КТ3052 прямоугольная для хлеба 180х120х55ММ полипропилен коричневая
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая 10ЛИТР(ДМ³) высота — 270ММ полипропилена черного цвета, без ручек
Изделия корзиночные и плетеные
от 76,2₽
Корзина пластиковая Lime для мусора 43Л белый
Изделия корзиночные и плетеные
от 3234,95₽
Корзина пластиковая подвесная Lime для мусора 23Л белый с держателем мешка 974230
Изделия корзиночные и плетеные
от 2430,8₽