Насос циркуляционный Wilo TOP-S 80/10 DM 80ММ 65м3/ч 10М 1.015/1.59КВТ 400В 10БАР 2165544

Электронасос для колодцев вибрационный "Водолей-3" для подъема пресной воды из колодцев и трубчатых скважин АО «ЛЕПСЕ» Россия

Аппарат высокого давления высоконапорный водоструйный Посейдон E5-200-15-IP-Reel 380В 50ГЦ 200БАР 5.5КВТ 15Л/МИН в комплекте: тележка на двух полнотелых колесах, электродвигатель EME 5.5КВТ, трехплунжерный насос Interpump, регулятор давления, встроенный фильтр с возможностью промывки, манометр, сетевой шнур, шланг высокого давления длиной 60М и и проходом 8ММ, на барабане, вилка кабельная 32А IP67 артикул 0252-6, розетка кабельная 32А IP67 артикул 2252-6, очистная форсунка, пробивная форсунка, форсунка роторная трубоочистная 045 артикул NOZZLE-TR3/8-045, комплект для очистки поверхности артикул KITGUN-275/045Q ТУ 4577-002-99195836-2012

Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем

от 188500 ₽