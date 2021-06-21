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    Главная / Торговый портал / Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем / Насос циркуляционный Wilo TOP-S 80/10 DM 80ММ 65м3/ч 10М 1.015/1.59КВТ 400В 10БАР 2165544
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Насос циркуляционный Wilo TOP-S 80/10 DM 80ММ 65м3/ч 10М 1.015/1.59КВТ 400В 10БАР 2165544

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Насос циркуляционный Wilo TOP-S 80/10 DM 80ММ 65м3/ч 10М 1.015/1.59КВТ 400В 10БАР 2165544- Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
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    Насос циркуляционный Wilo TOP-S 80/10 DM 80ММ 65м3/ч 10М 1.015/1.59КВТ 400В 10БАР 2165544

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    • ООО "ГЛОБАЛ ТРЕЙД"
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
      Спецификация
      Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Спецификация
      Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
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