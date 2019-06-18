Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Изделия корзиночные и плетеные / Корзина пластиковая с крышкой М-пластика для белья 50Л; ДМ³ полипропилен бежевый 330709
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Корзина пластиковая с крышкой М-пластика для белья 50Л; ДМ³ полипропилен бежевый 330709

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Корзина пластиковая с крышкой М-пластика для белья 50Л; ДМ³ полипропилен бежевый 330709- Изделия корзиночные и плетеные
    7
    Корзина пластиковая с крышкой М-пластика для белья 50Л; ДМ³ полипропилен бежевый 330709

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 877,2
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "КОМПАНИЯ ЕВРОТЕХ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      731
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      877,2
      Спецификация
      Производство синтетического каучука в первичных формах
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      877,2c НДС
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство синтетического каучука в первичных формах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство синтетического каучука в первичных формах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Корзина пластиковая Beige 3065 кухонная 525х325х80ММ пластик бежевый кт262
    Изделия корзиночные и плетеные
    от 3525,7
    В корзину
    Корзина пластиковая плетеная 10Л; ДМ³ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
    Изделия корзиночные и плетеные
    Не указана
    В корзину
    Корзина пластиковая Attache офисная 10Л; ДМ³ черный
    Изделия корзиночные и плетеные
    от 94,8
    В корзину
    Корзина пластиковая плетеная Eksi JQ-6001B овальная 250х160х65ММ полипропилен бежевый
    Изделия корзиночные и плетеные
    Не указана
    В корзину
    Корзина пластиковая плетеная Sunnex овальная для хлеба 230х150х65ММ полиротанг коричневая Китай
    Изделия корзиночные и плетеные
    от 174
    В корзину
    Корзина пластиковая плетеная по согласованию с заказчикомЛ; ДМ³ малых размеровММ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
    Изделия корзиночные и плетеные
    Не указана
    В корзину
    Корзина пластиковая 10ЛИТР(ДМ³) высота — 270ММ полипропилена черного цвета, без ручек
    Изделия корзиночные и плетеные
    от 76,2
    В корзину
    Корзина пластиковая для белья 100ЛИТР(ДМ³) с крышкой, пластик
    Изделия корзиночные и плетеные
    от 647,88
    В корзину
    Корзина пластиковая с крышкой М-Пл для белья 50Л; ДМ³ полипропилен бежевый
    Изделия корзиночные и плетеные
    Не указана
    В корзину
    Корзина пластиковая плетеная прямоугольная для хлеба 450х300х80ММ полиротанг коричневая Проотель
    Изделия корзиночные и плетеные
    от 2920
    В корзину
    Корзина пластиковая Lime для мусора 43Л белый
    Изделия корзиночные и плетеные
    от 3234,95
    В корзину
    Корзина пластиковая для мусора 9ЛИТР(ДМ³) 280х280ММ
    Изделия корзиночные и плетеные
    Не указана
    В корзину
    Позвонить