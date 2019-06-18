Корзина пластиковая Beige 3065 кухонная 525х325х80ММ пластик бежевый кт262
Изделия корзиночные и плетеные
от 3525,7₽
Корзина пластиковая плетеная 10Л; ДМ³ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая Attache офисная 10Л; ДМ³ черный
Изделия корзиночные и плетеные
от 94,8₽
Корзина пластиковая плетеная Eksi JQ-6001B овальная 250х160х65ММ полипропилен бежевый
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая плетеная Sunnex овальная для хлеба 230х150х65ММ полиротанг коричневая Китай
Изделия корзиночные и плетеные
от 174₽
Корзина пластиковая плетеная по согласованию с заказчикомЛ; ДМ³ малых размеровММ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая 10ЛИТР(ДМ³) высота — 270ММ полипропилена черного цвета, без ручек
Изделия корзиночные и плетеные
от 76,2₽
Корзина пластиковая для белья 100ЛИТР(ДМ³) с крышкой, пластик
Изделия корзиночные и плетеные
от 647,88₽
Корзина пластиковая с крышкой М-Пл для белья 50Л; ДМ³ полипропилен бежевый
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая плетеная прямоугольная для хлеба 450х300х80ММ полиротанг коричневая Проотель
Изделия корзиночные и плетеные
от 2920₽
Корзина пластиковая Lime для мусора 43Л белый
Изделия корзиночные и плетеные
от 3234,95₽
Корзина пластиковая для мусора 9ЛИТР(ДМ³) 280х280ММ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана