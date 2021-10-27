Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки

Характеристики

Торговая марка: CAS Тип: напольные Наибольший предел взвешивания: 150 кг Наименьший предел взвешивания: 400 г Наличие стойки: Нет Поверочное деление: 20/50 г Класс точности: III-средний Ширина платформы: 35.5 см Глубина платформы: 44.3 см Количество дисплеев: 1 шт. Тип дисплея оператора: ЖК-дисплей Размер дисплея оператора: 128x37 мм Тип дисплея покупателя: отсутствует Тип клавиатуры: мембранная Количество клавиш: 4 шт. Печать этикеток: Нет Интерфейс: RS-232 Питание: от аккумулятора и от сети Диапазон рабочих температур, °C: от -10 до +40 Ширина: 315 мм Глубина: 611 мм Высота: 65 мм Вес: 6.6 кг Страна происхождения: Китай