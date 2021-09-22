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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Кресло офисное Chairman СН-685 ткань серый 82х41х65СМ Top Gun
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кресло офисное Chairman СН-685 ткань серый 82х41х65СМ Top Gun

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло офисное Chairman СН-685 ткань серый 82х41х65СМ Top Gun- Мебель для офисов и предприятий торговли
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    Кресло офисное Chairman СН-685 ткань серый 82х41х65СМ Top Gun

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    Цена
    от 5800,95
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    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12000
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      12000c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10800
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      10800c НДС
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8332,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9999
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      3
      Регионы поставки
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      9999c НДС
    • ООО "ПАКС ГРУПП"
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      Цена без НДС, руб.
      7711,86
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9100
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область, Московская область, Томская область, Астраханская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика*, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Коми, Воронежская область
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      9100c НДС
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9002
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      9002c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7389,24
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8867,09
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      8867,09c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "ЦТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6990
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8388
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      8388c НДС
    • ООО "Офисные интерьеры Экспресс офис"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6365,25
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      7511
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      цвет серый
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      1000
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      7511c НДС
    • ООО "СТИЛУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5923,72
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6990
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      6990c НДС
    • ООО "ПРОФИМАРКЕТ"
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      Цена без НДС, руб.
      5923,72
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6990
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6990c НДС
    • ООО "ТЦ Комус"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5923,72
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6990
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6990c НДС
    • ООО "ДИВО ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5923,72
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6990
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6990c НДС
    • ООО "СМАРТОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5923,72
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6990
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6990c НДС
    • ООО "МебельСити"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5506,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6498
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      6498c НДС
    • ООО "ТД ОФИКО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4916,05
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      5800,95
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      5800,95c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС МЁБИЛЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана

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