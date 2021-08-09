Спецификация
Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
Характеристики
Климатическое исполнение УХЛ и Т; первая и пятая категории размещения по ГОСТ 15150-69.
Температура эксплуатации кабеля КГВВнг(А)-LS 3*1,5 при стационарной прокладке от -50 до +50 градусов Цельсия;
при не стационарном монтаже от 0 до +50 градусов.
Влажность воздуха при эксплуатации гибкого кабеля КГВВнг-LS 3х1.5 не должна превышать 95 процентов при температуре +35 градусов.
Монтаж производится при температуре не ниже -15 градусов, при более низких температурах требуется предварительный подогрев.
При нестационарной прокладке кабеля КГВВнг(А)-LS 3х1,5 допустимый радиус изгиба должен быть не меньше 97 миллиметров.
Усилия при протягивании КГВВнг-LS 3*1,5 по трассе не должны превышать 225 Ньютонов.
Количество выделяемых продуктов пиролиза при нагреве кабеля гибкого КГВВнг(А)-LS 3х1.5 в пересчете на HCl не превышает 140 мг\г.
Показатель токсичности продуктов пиролиза оболочки и изоляции не превышает 40 грамм в кубическом метре.
Допустимая температура жил кабеля КГВВнг-LS 3х1,5 не должна превышать 70 градусов в рабочем режиме и 90 градусов в режиме перегрузки.
Температура жилы при коротком замыкании не должна превышать 160 градусов, при 350 градусном нагреве возникает риск возгорания.
Расчетная масса кабеля КГВВнг(А)-LS 3*1,5 составляет 0,154 килограмм в метре.
Наружный диаметр КГВВнг-LS 3х1.5 равен 9,7 миллиметрам.
Срок службы не менее 30 лет с даты изготовления.