Характеристики

Климатическое исполнение УХЛ и Т; первая и пятая категории размещения по ГОСТ 15150-69. Температура эксплуатации кабеля КГВВнг(А)-LS 3*1,5 при стационарной прокладке от -50 до +50 градусов Цельсия; при не стационарном монтаже от 0 до +50 градусов. Влажность воздуха при эксплуатации гибкого кабеля КГВВнг-LS 3х1.5 не должна превышать 95 процентов при температуре +35 градусов. Монтаж производится при температуре не ниже -15 градусов, при более низких температурах требуется предварительный подогрев. При нестационарной прокладке кабеля КГВВнг(А)-LS 3х1,5 допустимый радиус изгиба должен быть не меньше 97 миллиметров. Усилия при протягивании КГВВнг-LS 3*1,5 по трассе не должны превышать 225 Ньютонов. Количество выделяемых продуктов пиролиза при нагреве кабеля гибкого КГВВнг(А)-LS 3х1.5 в пересчете на HCl не превышает 140 мг\г. Показатель токсичности продуктов пиролиза оболочки и изоляции не превышает 40 грамм в кубическом метре. Допустимая температура жил кабеля КГВВнг-LS 3х1,5 не должна превышать 70 градусов в рабочем режиме и 90 градусов в режиме перегрузки. Температура жилы при коротком замыкании не должна превышать 160 градусов, при 350 градусном нагреве возникает риск возгорания. Расчетная масса кабеля КГВВнг(А)-LS 3*1,5 составляет 0,154 килограмм в метре. Наружный диаметр КГВВнг-LS 3х1.5 равен 9,7 миллиметрам. Срок службы не менее 30 лет с даты изготовления.