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    Главная / Торговый портал / Кабели управления / Кабель управления КГВВнг-LS 3х1.5
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кабель управления КГВВнг-LS 3х1.5

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель управления КГВВнг-LS 3х1.5- Кабели управления
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    Кабель управления КГВВнг-LS 3х1.5

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    Цена
    от 53,69
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    Поставщики
    • ООО ПО "КВАНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      44,74
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      53,69
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Климатическое исполнение УХЛ и Т; первая и пятая категории размещения по ГОСТ 15150-69. Температура эксплуатации кабеля КГВВнг(А)-LS 3*1,5 при стационарной прокладке от -50 до +50 градусов Цельсия; при не стационарном монтаже от 0 до +50 градусов. Влажность воздуха при эксплуатации гибкого кабеля КГВВнг-LS 3х1.5 не должна превышать 95 процентов при температуре +35 градусов. Монтаж производится при температуре не ниже -15 градусов, при более низких температурах требуется предварительный подогрев. При нестационарной прокладке кабеля КГВВнг(А)-LS 3х1,5 допустимый радиус изгиба должен быть не меньше 97 миллиметров. Усилия при протягивании КГВВнг-LS 3*1,5 по трассе не должны превышать 225 Ньютонов. Количество выделяемых продуктов пиролиза при нагреве кабеля гибкого КГВВнг(А)-LS 3х1.5 в пересчете на HCl не превышает 140 мг\г. Показатель токсичности продуктов пиролиза оболочки и изоляции не превышает 40 грамм в кубическом метре. Допустимая температура жил кабеля КГВВнг-LS 3х1,5 не должна превышать 70 градусов в рабочем режиме и 90 градусов в режиме перегрузки. Температура жилы при коротком замыкании не должна превышать 160 градусов, при 350 градусном нагреве возникает риск возгорания. Расчетная масса кабеля КГВВнг(А)-LS 3*1,5 составляет 0,154 килограмм в метре. Наружный диаметр КГВВнг-LS 3х1.5 равен 9,7 миллиметрам. Срок службы не менее 30 лет с даты изготовления.
      Минимальная партия
      1
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      53,69c НДС
    • ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ "АКСИОМА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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