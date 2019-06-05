Сапоги маслобензостойкие Призма 43-45 ПВХ с металлическим подноском и металлической проколозащитной стелькой 1200 Н 5.226

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги маслобензостойкие Призма 43-45 ПВХ с металлическим подноском и металлической проколозащитной стелькой 1200 Н 5.226- Обувь повседневная с верхом из кожи