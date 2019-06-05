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    Главная / Торговый портал / Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья / Опилки сухие трамбованные хвойных пород в мешках 120Л; ДМ³
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Опилки сухие трамбованные хвойных пород в мешках 120Л; ДМ³

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Опилки сухие трамбованные хвойных пород в мешках 120Л; ДМ³- Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья
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    Опилки сухие трамбованные хвойных пород в мешках 120Л; ДМ³

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    • ООО "СУДОВЫЕ СИСТЕМЫ"
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      Спецификация
      Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "ПРИОРИТЕТ"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "АЛЬФЕККА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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