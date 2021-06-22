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    Главная / Торговый портал / Терминалы ввода/вывода данных / Комплект терминал сбора данных ScanPal 5100 RUS 28клавиш RUS WiFi BT 64MB 128MB Win CE 5.0 Std bat, блок питания, USB кабель, карта памяти 4Гб, шнурок
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Комплект терминал сбора данных ScanPal 5100 RUS 28клавиш RUS WiFi BT 64MB 128MB Win CE 5.0 Std bat, блок питания, USB кабель, карта памяти 4Гб, шнурок

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Комплект терминал сбора данных ScanPal 5100 RUS 28клавиш RUS WiFi BT 64MB 128MB Win CE 5.0 Std bat, блок питания, USB кабель, карта памяти 4Гб, шнурок- Терминалы ввода/вывода данных
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    Комплект терминал сбора данных ScanPal 5100 RUS 28клавиш RUS WiFi BT 64MB 128MB Win CE 5.0 Std bat, блок питания, USB кабель, карта памяти 4Гб, шнурок

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

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