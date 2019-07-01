Днище 325x10-09Г2С ГОСТ 6533-78 KCU не менее 30ДЖ/СМ2 при t-60°C
Фитинги для труб стальные, кроме литых
от 28800₽
Переход П К 108x6-89x6-09Г2С ГОСТ 17378-2001
Фитинги для труб стальные, кроме литых
от 348₽
Отвод П 90°-57x4-09Г2С ГОСТ 17375-2001
Фитинги для труб стальные, кроме литых
от 150₽
Заглушка 159x6-09Г2С ГОСТ 17379-2001
Фитинги для труб стальные, кроме литых
от 360₽
Переход П К 57x5-25x3-09Г2С ГОСТ 17378-2001
Фитинги для труб стальные, кроме литых
от 202,8₽
Тройник П 159x6-09Г2С ГОСТ 17376-2001
Фитинги для труб стальные, кроме литых
от 1462,2₽
Отвод П 90°-89x9-09Г2С ГОСТ 17375-2001
Фитинги для труб стальные, кроме литых
от 1450,8₽
Закладная конструкция ЗК51246464-015-27-2014 16-200Л (ЗАРДП 015.160.40.Р) для отборного устройства давления с клапаном под приварку для подключения импульсной линии Ст20 СТО 51246464-015-2014
Фитинги для труб стальные, кроме литых
от 2900₽
Отвод П 90°-76x6-09Г2С ГОСТ 17375-2001
Фитинги для труб стальные, кроме литых
от 342,65₽
Днище Д I 325x14-К48-16(21.28)-Н ТУ 1469-018-01395041-2015
Фитинги для труб стальные, кроме литых
Не указана
Заглушка 273ММ синий полимерный пластик Россия ТУ 22.29.29-001-45910596-2019
Фитинги для труб стальные, кроме литых
Не указана
Переход П К 1 48.3x3.6-26.9x3.2-09Г2С ГОСТ 17378-2001
Фитинги для труб стальные, кроме литых
Не указана