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    Главная / Торговый портал / Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха / Услуги по установке сплит-систем
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    Услуги по установке сплит-систем

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Услуги по установке сплит-систем- Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
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    Услуги по установке сплит-систем

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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
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      Спецификация
      Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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