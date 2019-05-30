Установка водоподогревателя
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов цена из расчёта сметы
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Смена труб водоснабжения
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Монтаж климатической системы К9.BEU 848-100 на КАВЗ крышное расположение конденсора 18КВТ в задней части автобуса, мощность испарителя 9КВТ
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки
от 195000₽
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50ММ
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей цена из расчёта сметы
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Смена труб канализации
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
от 580,4₽
Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металло-полимерных труб диаметром 15ММ подводка к унитазу
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Установка умывальника
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов - работы по освидетельствованию, ремонту и перезаправке модулей пожаротушения , предназначенных для хранения и выпуска газовых огнетушащих веществ
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
от 280₽
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводной сети - ремонт предохранительного клапана PSV-351 (1914-00HC-1-CC-MS-31-RJ-GS-HP)
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана