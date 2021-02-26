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    Главная / Торговый портал / Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона / Папка деловая органайзер Leitz А4 зеленая полипропилен 6 отделений 400923
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Папка деловая органайзер Leitz А4 зеленая полипропилен 6 отделений 400923

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Папка деловая органайзер Leitz А4 зеленая полипропилен 6 отделений 400923- Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
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    Папка деловая органайзер Leitz А4 зеленая полипропилен 6 отделений 400923

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    Цена
    от 1220,5
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1017,08
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1220,5
      Спецификация
      Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи
      Характеристики
      Торговая марка: Leitz Коллекция: Wow Формат: А4 Материал: полипропилен Количество отделений: 6 Цвет: зеленый Наличие блокнота: Нет Количество в упаковке: 5 шт. Страна происхождения: Китай
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      1220,5c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "КОМПАНИЯ ЕВРОТЕХ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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