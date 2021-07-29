Шкаф для документов 1529х770х374ММ дуб бардолино ЛДCП Egger ST10 ЛДСП 16ММ ПВХ 2 и 0.4ММ 2-дверный средний со стеклом ТД Сенатор Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов 1529х770х374ММ дуб бардолино ЛДCП Egger ST10 ЛДСП 16ММ ПВХ 2 и 0.4ММ 2-дверный средний со стеклом ТД Сенатор Россия- Шкафы офисные деревянные