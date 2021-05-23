Шкаф для одежды гардероб 800х420х1852ММ 2-дверный дуб ЛДСП 16ММ ПВХ 0.4 и 2ММ с выдвижной штангой МК Карнелия Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для одежды гардероб 800х420х1852ММ 2-дверный дуб ЛДСП 16ММ ПВХ 0.4 и 2ММ с выдвижной штангой МК Карнелия Россия- Шкафы для одежды деревянные