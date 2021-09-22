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    Главная / Торговый портал / Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений / Стол рабочий прямой металл ЛДСП 1600х800х740ММ орех 25ММ ПВХ 2ММ МК Карнелия Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол рабочий прямой металл ЛДСП 1600х800х740ММ орех 25ММ ПВХ 2ММ МК Карнелия Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол рабочий прямой металл ЛДСП 1600х800х740ММ орех 25ММ ПВХ 2ММ МК Карнелия Россия- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
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    Стол рабочий прямой металл ЛДСП 1600х800х740ММ орех 25ММ ПВХ 2ММ МК Карнелия Россия

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      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "ПРАЙМТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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