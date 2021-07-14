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    Главная / Торговый портал / Бумага для аппаратов и приборов / Бумага для копировально-множительной техники Снегурочка А4 80Г/М² 146ПРОЦ 500ЛИСТ ГОСТ Р 57641-2017
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага для копировально-множительной техники Снегурочка А4 80Г/М² 146ПРОЦ 500ЛИСТ ГОСТ Р 57641-2017

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники Снегурочка А4 80Г/М² 146ПРОЦ 500ЛИСТ ГОСТ Р 57641-2017- Бумага для аппаратов и приборов
    21
    Бумага для копировально-множительной техники Снегурочка А4 80Г/М² 146ПРОЦ 500ЛИСТ ГОСТ Р 57641-2017

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      Цена с НДС, руб.
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      280
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      270
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      Минимальная партия
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      Спецификация
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      255
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      Характеристики
      Универсальная бумага СНЕГУРОЧКА предназначена для повседневной работы в офисе. Гарантирует стабильное качество при работе на высокопроизводительном офисном оборудовании. Формат: А4 Класс: C (С+) Белизна по CIE: 146 % Плотность: 80 г/м2 Соответствует требованиям ГОСТ Р 57641-2017: да Количество листов в пачке: 500 Отбелка целлюлозы без хлора (ECF): да Устойчива к старению (LDK 24-85 по DIN 6738): да Сертифицирована по экологическим стандартам FSC и EU Ecolabel: да Количество пачек на палете: 240
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      Спецификация
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      250
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      Торговля оптовая бумагой и картоном
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      Ставка НДС, %
      20.0
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      239
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
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      223
      Спецификация
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      Характеристики
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      220
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
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      220c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      186,44
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      220
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
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      0
      Регионы поставки
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      220c НДС
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      220
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Ставка НДС, %
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      219
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Цена без НДС, руб.
      177,80
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      213,37
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      213,37c НДС
    • ПУГАЧЕВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      177,80
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      213,37
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      213,37c НДС
    • ООО "СТАНДАРТ-С"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      176,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      212
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      212c НДС
    • ООО "СП-ВЕРСИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      170,33
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      201
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Оренбургская область
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      201c НДС
    • ООО "КАНСТАНТА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      163,55
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      193
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      193c НДС
    • АО "ИРКУТСКОБЛГАЗ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      151,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      182
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      182c НДС
    • ООО "ГРАН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ШАПОВАЛОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Ставропольский край
      Подробнее
      Не указана
    • ШАПОВАЛОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ПРОМОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО ТК "ГРАНДИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ФИЛИППОВ БОРИС БОРИСОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Нижегородская область
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      Не указана
    • ООО "СПЕЦПОСТАВКА-УФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО ТК "ГРАНДИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ОФИС-БИЗНЕС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "Риэль"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • Троценко Алла Васильевна
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • Индивидуальный предприниматель Чакрян Александр Рафикович
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      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "АТЛАНТ+"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ЭЛЬДО"
      Все товары
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      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
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      Не указана
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ"
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      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "ПРАЙМТРЕЙД"
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      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "ТехкомПоставка"
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      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "ПАССИМ+"
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      Не указана
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "ИНВЕСТ ЭЛЕКТРО"
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "ТК ДЕМЕТРА"
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      Не указана
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      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "ЛИКОР"
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      Не указана
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      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Не указана
    • ООО "ФИРМА "КЛАСС"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
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