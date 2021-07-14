Характеристики

Универсальная бумага СНЕГУРОЧКА предназначена для повседневной работы в офисе. Гарантирует стабильное качество при работе на высокопроизводительном офисном оборудовании. Формат: А4 Класс: C (С+) Белизна по CIE: 146 % Плотность: 80 г/м2 Соответствует требованиям ГОСТ Р 57641-2017: да Количество листов в пачке: 500 Отбелка целлюлозы без хлора (ECF): да Устойчива к старению (LDK 24-85 по DIN 6738): да Сертифицирована по экологическим стандартам FSC и EU Ecolabel: да Количество пачек на палете: 240