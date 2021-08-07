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    Главная / Торговый портал / Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки / Система получения особо чистой воды Водолей со сменными кассетами ЖНЛК 2.015.000.000ЕУ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Система получения особо чистой воды Водолей со сменными кассетами ЖНЛК 2.015.000.000ЕУ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Система получения особо чистой воды Водолей со сменными кассетами ЖНЛК 2.015.000.000ЕУ- Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки
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    Система получения особо чистой воды Водолей со сменными кассетами ЖНЛК 2.015.000.000ЕУ

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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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