Кулер напольный VATTEN V45WKB 4928 компрессорный 120ВТ 650ВТ 980х310х340ММ
Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки
от 18000₽
Кулер напольный VATTEN V43WK арт.4580 высота 1086ММ, производительность нагрева воды - 6.3 Л/Ч, кран типа "push"
Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки
от 16490₽
Кулер напольный Lesoto 16 LD 1 220В термоэлектрический 80ВТ 500ВТ
Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки
от 7875₽
Кулер напольный Ecotronic H10-L 3 л/ч 220В компрессорный 120ВТ без шкафчика
Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки
от 15500₽
Кулер напольный Ecotronic H2- 220В компрессорный 100ВТ 500ВТ без шкафчика
Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки
от 10697,2₽
Кулер напольный Ecotronic H1-LE v.2 5л/ч электронное 40ВТ 500ВТ
Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки
от 10400₽
Кулер напольный Aqua Work 16L/EN компрессорный серебристо-синий
Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки
от 8900₽
Кулер напольный AEL LC-AEL-350 компрессорный 2 крана подачи воды, бак для горячей воды 1.1Л, бак для холодной воды 1.8Л 290x290x1004ММ, 11.98КГ
Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки
от 11950₽
Кулер Aqua Work TY-LWYR71T черный
Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки
от 23836₽
Кулер настольный Lesoto электронное 68ВТ 450ВТ без шкафчика Китай td white
Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки
от 5490₽
Кулер напольный Vatten V19NK 525426 черный
Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки
от 12900₽
Кулер напольный VATTEN V41WK (из качественного, устойчивого к ультрафиолету пластика, имеет два крана, управление кнопками - горячая и холодная вода, кран горячей воды имеет функцию "защиту от детей")
Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки
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