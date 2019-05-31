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    Главная / Торговый портал / Блоки, части и принадлежности вычислительных машин / Реверсивный автоподатчик Kyocera DP-480 для TASKalfa 1800/2200/1801/2201 1203P76NL0
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Реверсивный автоподатчик Kyocera DP-480 для TASKalfa 1800/2200/1801/2201 1203P76NL0

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Реверсивный автоподатчик Kyocera DP-480 для TASKalfa 1800/2200/1801/2201 1203P76NL0- Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
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    Реверсивный автоподатчик Kyocera DP-480 для TASKalfa 1800/2200/1801/2201 1203P76NL0

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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
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    • ООО "ТИГРИС"
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      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
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      Не указана
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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