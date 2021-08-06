Цена без НДС, руб.
8708,33
Спецификация
Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
Характеристики
Торговая марка: Tesler
Тип холодильника: с морозильником
Класс энергопотребления: А
Количество камер: 1
Объем общий: 68 литр
Объем холодильной камеры: 62 литр
Объем морозильной камеры: 6 литр
Тип управления: механическое
Уровень шума: 39 дб
Количество компрессоров: 1 шт.
Зона сохранения свежести: Нет
Количество отделений в морозильной камере: 1
Расположение морозильной камеры: сверху
Тип размораживания холодильной камеры: ручной
Тип размораживания морозильной камеры: ручной
Полки холодильной камеры: 2 шт.
Материал полок: стекло
Цвет: серебристый
Высота: 620 мм
Ширина: 445 мм
Глубина: 465 мм
Вес изделия: 19 кг
Гарантийный срок: 12 мес
Страна происхождения: Китай
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край