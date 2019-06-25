Бумага для копировально-множительной техники универсальная НР Q1413B А0 914ММх30.5М 131Г/М² белая

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники универсальная НР Q1413B А0 914ММх30.5М 131Г/М² белая- Бумага для аппаратов и приборов