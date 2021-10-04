Редуктор пропановый БПО-5-2 2.5МЕГАПА 0.3МЕГАПА баллонный 5М3/Ч W21.8х1/14LH-М16х1.5 0.25КГ ООО "БАМЗ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Редуктор пропановый БПО-5-2 2.5МЕГАПА 0.3МЕГАПА баллонный 5М3/Ч W21.8х1/14LH-М16х1.5 0.25КГ ООО "БАМЗ" Россия- Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок