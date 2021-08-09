Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки фольгированная алюминием полимерная пленка 4х2х0.52ММ медный 4 пары PE поливинилхлоридный пластикат с светостабилизированным полиэтиленом Cat 5e -60...+70 ГРАД ЦЕЛЬС ТУ 3574-008-31642620-2013 ЗАО "ПОЛИМЕТ" КССПЭфП-5е Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки фольгированная алюминием полимерная пленка 4х2х0.52ММ медный 4 пары PE поливинилхлоридный пластикат с светостабилизированным полиэтиленом Cat 5e -60...+70 ГРАД ЦЕЛЬС ТУ 3574-008-31642620-2013 ЗАО "ПОЛИМЕТ" КССПЭфП-5е Россия- Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки