Запасная часть Магнитный якорь 40х8ММ ферритовый сердечник в оболочке фторопласта

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть Магнитный якорь 40х8ММ ферритовый сердечник в оболочке фторопласта- Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ