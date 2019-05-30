Шкаф для одежды ручки шкафа хромированного цвета 1000х440х1970ММ каркас выполнен в меламине, двери и топ в натуральном шпоне

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для одежды ручки шкафа хромированного цвета 1000х440х1970ММ каркас выполнен в меламине, двери и топ в натуральном шпоне- Шкафы для одежды деревянные