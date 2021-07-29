Отжим механический в виде насадки на 200Л бочку от ГСМ металл 760х600х315ММ с фиксаторами для крепления к бочке, с воронкой

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Отжим механический в виде насадки на 200Л бочку от ГСМ металл 760х600х315ММ с фиксаторами для крепления к бочке, с воронкой- Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами