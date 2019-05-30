Кеды Energisk хлопок 100% 35-47 белые
Обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из резины, кроме обуви с защитным металлическим подноском
Не указана
Галоши для валенок НМС морозостойкая резина метод крепления: формовой
Галоши резиновые
Не указана
Бахилы одноразовые Unite Оптимал ПНД 3.2Г/М2 30МКМ синие 40х15СМ ООО "ЮНТ-ПРОД" Российская Федерация (РФ, Россия)
Обувь из полимерных материалов прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
Галоши для валенок резиновые 6,5см
Галоши резиновые
Не указана
Галоши мужские для ношения на валяную обувь полувысокие резиновые клееные Арт. С17 225 — 247ММ ГОСТ 126-79 АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» Россия
Галоши резиновые
Не указана
Сапоги резиновые мужские 123-0016-01 2345860 42-43
Сапоги резиновые
Не указана
Сапоги резиновые мужские Корд М специальные 170мВМУН200 текстильная подкладка
Сапоги резиновые
от 360₽
Галоши для валенок НМС арт. 5.141
Галоши резиновые
от 230₽
Сланцы летние пляжные 38-44 синие PANTONE 2186 U подошва из полимерного материала ЭВА (этиленвинилацетат), с деталями из PVC (поливинилхлорид), нижняя сторона подошвы-рифленая, на верхней стороне подошвы методом лазерной гравировки нанесен логотип отеля "Надежда" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВАРС"
Обувь из полимерных материалов прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
Бахилы Optiline полиэтилен 20МКМ синие 14х40СМ 100ШТ на обувь
Обувь из полимерных материалов прочая, не включенная в другие группировки
от 46,92₽
Сапоги защитные утепленные с манжетой НордМан Классик черные ЭВА/ткань Ripstop/многослойный вкладной чулок (шерстяной мех на трикотажной основе / нетканое льняное полотно / фольгированное полотно) литьевая, ЭВА 44ММ ООО "Псков-Полимер"
Сапоги из полимерных материалов
от 2307₽
Галоши мужские для ношения на валяную обувь полувысокие резиновые клееные Арт. С16 210 — 217ММ ГОСТ 126-79 АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» Россия
Галоши резиновые
Не указана