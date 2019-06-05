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    Главная / Торговый портал / Конструкции и детали линий электропередач и открытых подстанций из черных металлов / Комплектующие ВОУ Монтажный комплект МК 700(600)+М30*1300/10 для обустройства фундамента высокомачтовых опор наружный диаметр 700ММ, межцентровое расстояние 600ММ, длина шпилек 1300ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Комплектующие ВОУ Монтажный комплект МК 700(600)+М30*1300/10 для обустройства фундамента высокомачтовых опор наружный диаметр 700ММ, межцентровое расстояние 600ММ, длина шпилек 1300ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Комплектующие ВОУ Монтажный комплект МК 700(600)+М30*1300/10 для обустройства фундамента высокомачтовых опор наружный диаметр 700ММ, межцентровое расстояние 600ММ, длина шпилек 1300ММ- Конструкции и детали линий электропередач и открытых подстанций из черных металлов
    40
    Комплектующие ВОУ Монтажный комплект МК 700(600)+М30*1300/10 для обустройства фундамента высокомачтовых опор наружный диаметр 700ММ, межцентровое расстояние 600ММ, длина шпилек 1300ММ

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    • ООО НПО "СОЛИС"
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      Спецификация
      Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ "АКСИОМА"
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      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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