Фотобарабан HP CB387A Drum Unit Magenta для HP HP6015/6030/6040

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фотобарабан HP CB387A Drum Unit Magenta для HP HP6015/6030/6040- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства