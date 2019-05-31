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    Главная / Торговый портал / Приборы нагревательные для сушки рук электрические / Сушилка для рук автоматическая Puff-120 1200ВТ 220В 80ГРАД ЦЕЛЬС 18М/С 182x120x267 Подробнее: https://snabtop.ru/product/elektrosushitel-dlya-ruk-puff-120/ММ ABS-пластик
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Сушилка для рук автоматическая Puff-120 1200ВТ 220В 80ГРАД ЦЕЛЬС 18М/С 182x120x267 Подробнее: https://snabtop.ru/product/elektrosushitel-dlya-ruk-puff-120/ММ ABS-пластик

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сушилка для рук автоматическая Puff-120 1200ВТ 220В 80ГРАД ЦЕЛЬС 18М/С 182x120x267 Подробнее: https://snabtop.ru/product/elektrosushitel-dlya-ruk-puff-120/ММ ABS-пластик- Приборы нагревательные для сушки рук электрические
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    Сушилка для рук автоматическая Puff-120 1200ВТ 220В 80ГРАД ЦЕЛЬС 18М/С 182x120x267 Подробнее: https://snabtop.ru/product/elektrosushitel-dlya-ruk-puff-120/ММ ABS-пластик

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    Цена
    от 3492,5
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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2910,41
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3492,5
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
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      3492,5c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "ГК СпецСнабГео"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ДИВО ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "СМАРТОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ТЦ Комус"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ЯРТРЕЙД"
      Все товары
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      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "СТИЛУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "МАДЖЕНТА СТИЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
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    • ООО "КАНЦПРАЙС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ИП Корешев Владислав Дмитриевич
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      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Регионы поставки
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    • ООО "ПРОФИМАРКЕТ"
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      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ИП Ершова О.Н.
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      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Регионы поставки
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    • ООО "ЦТО"
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      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
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    • ООО "ЦЕНТР ЧИСТОТЫ "АЛЬЯНС ПЛЮС"
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      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
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