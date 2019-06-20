Деталь культиваторов для сплошной обработки почвы Обод ГВК 05.409 "В"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Деталь культиваторов для сплошной обработки почвы Обод ГВК 05.409 "В"- Части оборудования для обработки и возделывания почвы