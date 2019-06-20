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    Главная / Торговый портал / Части оборудования для обработки и возделывания почвы / Деталь культиваторов для сплошной обработки почвы Обод ГВК 05.409 "В"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Деталь культиваторов для сплошной обработки почвы Обод ГВК 05.409 "В"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Деталь культиваторов для сплошной обработки почвы Обод ГВК 05.409 "В"- Части оборудования для обработки и возделывания почвы
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    Деталь культиваторов для сплошной обработки почвы Обод ГВК 05.409 "В"

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    • ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
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      Не указана
      Спецификация
      Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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    • ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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