Скамья камерная без спинки СК-1-1 металл, дерево 80х26х53СМ Несущие элементы каркаса скамьи СК-1 выполнены из стального уголка сечением 45х45х5 мм, сиденье – из досок толщиной 45 мм. Покраска эмалью в 2 слоя. Возможны любые размеры по согласованию с заказчиком. ФКУ ИК-10 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Скамья камерная без спинки СК-1-1 металл, дерево 80х26х53СМ Несущие элементы каркаса скамьи СК-1 выполнены из стального уголка сечением 45х45х5 мм, сиденье – из досок толщиной 45 мм. Покраска эмалью в 2 слоя. Возможны любые размеры по согласованию с заказчиком. ФКУ ИК-10 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю Россия- Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом