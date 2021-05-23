Шкаф для одежды EASY TO LEAD Easy Director 554х445х2105ММ 1-дверный дуб светлый ЛДСП, ПВХ

Цена без НДС, руб.
8603,28
Спецификация
Производство мебели
Характеристики
Торговая марка: EASY TO LEAD
Коллекция: Кабинет EASY Director
Цвет покрытия: дуб светлый/бежевый
Гарантийный срок: 12 мес
Комплектующие: нет
Материал: ЛДСП
Сборка мебели: требуется сборка поставщиком
Наличие в салоне: нет
Материал кромки: ПВX
Высота: 2105 мм
Глубина: 445 мм
Ширина: 554 мм
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край