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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Кресло офисное Easy Chair 304 ткань/сетка/пластик черный 44.5/55х47х47СМ Top Gun
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кресло офисное Easy Chair 304 ткань/сетка/пластик черный 44.5/55х47х47СМ Top Gun

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло офисное Easy Chair 304 ткань/сетка/пластик черный 44.5/55х47х47СМ Top Gun- Мебель для офисов и предприятий торговли
    133
    Кресло офисное Easy Chair 304 ткань/сетка/пластик черный 44.5/55х47х47СМ Top Gun

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    Цена
    от 3489
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    Поставщики
    • ООО "СПЕЦСНАБПРОЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5756,65
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6907,99
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6907,99c НДС
    • ООО "ФАКТОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5756
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6907,2
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      5756
      Регионы поставки
      Подробнее
      6907,2c НДС
    • ООО "ЙЕС ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5300
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6360
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6360c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6000
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6000c НДС
    • ООО "ЛАРЕЦ УЮТА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6000
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6000c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС МЁБИЛЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4750
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5700
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5700c НДС
    • ООО "ФАВОРИТ- КОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5300
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      5300
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Астраханская область, Волгоградская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Воронежская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Орловская область, Пензенская область, Республика Мордовия, Саратовская область, Тамбовская область
      Подробнее
      5300c НДС
    • ООО "НАШ ПРОФИЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4374
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5248,8
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      40
      Регионы поставки
      Подробнее
      5248,8c НДС
    • ООО "ЛАРЕЦ УЮТА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4374
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5248,8
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      40
      Регионы поставки
      Подробнее
      5248,8c НДС
    • ООО "КЛЕВЕР ПЛЮС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4167,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5001
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Материал обивки: ткань/сетка Цвет обивки: черный Минимальная высота сиденья: 445 мм Максимальная высота сидения: 540 мм Внутренняя ширина сиденья: 455 мм Глубина сиденья: 470 мм Макс. статическая нагрузка, кг: 120 Высота спинки: 470 мм Механизм качания: Top Gun Материал крестовины: пластик Подлокотники: Да Регулируемые подлокотники: Нет
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      5001c НДС
    • ООО "ЛАРЕЦ УЮТА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4999
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      4999
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      4999
      Регионы поставки
      Подробнее
      4999c НДС
    • Индивидуальный предприниматель "Ледяев Василий Валерьевич"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4999
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      4999
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      4999
      Регионы поставки
      Подробнее
      4999c НДС
    • ООО "ТЦ Комус"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4228,81
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      4990
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4990c НДС
    • ООО "СТИЛУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4147,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4977
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Торговая марка: Easy Chair Материал обивки: ткань/сетка Цвет обивки: черный Макс. статическая нагрузка, кг: 120 Материал крестовины: пластик Механизм качания: Top Gun Материал подлокотников: пластик Цвет подлокотников: черный Гарантийный срок: 6 мес Наличие в салоне: нет Страна происхождения: Россия Ортопедические свойства: Нет Сборка мебели: требуется сборка поставщиком Ценовая категория: стандарт Подлокотники: Да Диаметр штока колесных опор: 11 мм
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4977c НДС
    • ООО "ЦТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4147,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4977
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Торговая марка: Easy Chair Материал обивки: ткань/сетка Цвет обивки: черный Макс. статическая нагрузка, кг: 120 Материал крестовины: пластик Механизм качания: Top Gun Материал подлокотников: пластик Цвет подлокотников: черный Гарантийный срок: 6 мес Наличие в салоне: нет Страна происхождения: Россия Ортопедические свойства: Нет Сборка мебели: требуется сборка поставщиком Ценовая категория: стандарт Подлокотники: Да Диаметр штока колесных опор: 11 мм
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4977c НДС
    • ООО "ПРОФИМАРКЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4147,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4977
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Торговая марка: Easy Chair Материал обивки: ткань/сетка Цвет обивки: черный Макс. статическая нагрузка, кг: 120 Материал крестовины: пластик Механизм качания: Top Gun Материал подлокотников: пластик Цвет подлокотников: черный Гарантийный срок: 6 мес Наличие в салоне: нет Страна происхождения: Россия Ортопедические свойства: Нет Сборка мебели: требуется сборка поставщиком Ценовая категория: стандарт Подлокотники: Да Диаметр штока колесных опор: 11 мм
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4977c НДС
    • ООО "СМАРТОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4147,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4977
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Торговая марка: Easy Chair Материал обивки: ткань/сетка Цвет обивки: черный Макс. статическая нагрузка, кг: 120 Материал крестовины: пластик Механизм качания: Top Gun Материал подлокотников: пластик Цвет подлокотников: черный Гарантийный срок: 6 мес Наличие в салоне: нет Страна происхождения: Россия Ортопедические свойства: Нет Сборка мебели: требуется сборка поставщиком Ценовая категория: стандарт Подлокотники: Да Диаметр штока колесных опор: 11 мм
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4977c НДС
    • ООО "ДИВО ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4147,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4977
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Торговая марка: Easy Chair Материал обивки: ткань/сетка Цвет обивки: черный Макс. статическая нагрузка, кг: 120 Материал крестовины: пластик Механизм качания: Top Gun Материал подлокотников: пластик Цвет подлокотников: черный Гарантийный срок: 6 мес Наличие в салоне: нет Страна происхождения: Россия Ортопедические свойства: Нет Сборка мебели: требуется сборка поставщиком Ценовая категория: стандарт Подлокотники: Да Диаметр штока колесных опор: 11 мм
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4977c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4093,24
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4911,89
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Торговая марка: Easy Chair Материал обивки: ткань/сетка Цвет обивки: черный Макс. статическая нагрузка, кг: 120 Материал крестовины: хромированный металл Механизм качания: Top Gun Материал подлокотников: пластик Цвет подлокотников: черный Гарантийный срок: 6 мес Наличие в салоне: нет Страна происхождения: Россия Ортопедические свойства: Нет Сборка мебели: требуется сборка поставщиком Ценовая категория: стандарт Подлокотники: Да Диаметр штока колесных опор: 11 мм
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
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      4911,89c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4085
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4902
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      4902c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4083,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4900
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      4900c НДС
    • ООО "ЛАРЕЦ УЮТА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4083,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4900
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      4900c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4800
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
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      Минимальная партия
      0
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      4800c НДС
    • ООО "МАРТЕКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4650
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      4650
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
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      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      4650c НДС
    • ООО "ДКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3849
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4618,8
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      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
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      Минимальная партия
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      4618,8c НДС
    • ООО "МКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3708,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4450
      Спецификация
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      4450c НДС
    • ООО "БАЛЧУГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3679
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4414,8
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      4414,8c НДС
    • ООО "КЛЕВЕР ПЛЮС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3350,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4021
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Офисное кресло Easy Chair 304 выполнено в черном цвете. Спинка изготовлена из акриловой сетки, обеспечивающей хорошую вентиляцию. Сиденье кресла обито износостойкой синтетической тканью. Подлокотники закругленной формы обеспечивают удобство посадки. Кресло офисное оснащено механизмом регулировки сиденья по высоте. Устойчивая крестовина — из прочного пластика. Кресло имеет механизм качания Top Gun с возможностью фиксации спинки в рабочем положении. Максимальная статическая нагрузка на кресло — 120 кг
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      4021c НДС
    • ООО "БУРГАС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3900
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      3900c НДС
    • ООО "ПРОМСНАБРЕСУРС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2916,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3500
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3500c НДС
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2907,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3489
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      40
      Регионы поставки
      Подробнее
      3489c НДС
    • ООО "ЛАРЕЦ УЮТА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2907,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3489
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      40
      Регионы поставки
      Подробнее
      3489c НДС
    • ООО "ДИРЕКТ-ПРИНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
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      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "ПРАЙМТРЕЙД"
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "ПАРТНЁР"
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      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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