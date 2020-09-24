Шкаф металлический ФКУ ИК-4 ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Россия
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический для 2 газовых баллонов КА-02 1800x520x410ММ серый сталь 0.8ММ 50208
Шкафы металлические прочие
Не указана
Стул барный со спинкой Ashley Centiar 500х880х540ММ металл коричневый d372-124 США
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Не указана
Шкаф металлический архивный ШАМ-11-400 850х400х1860ММ серый металл 2-дверный 3 полки 957109
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический архивный пенал Valberg AM-1845/4 472x458x1830ММ серый 4-дверный 4 секции двери распашные
Шкафы металлические прочие
от 17664₽
Шкаф лабораторный вытяжной ШВС-Т
Шкафы металлические прочие
от 95208₽
Шкаф для ключей Klesto KB-200 на 200 ключей ключевой 400х120х320ММ серый металл
Шкафы металлические прочие
от 13737,24₽
Шкаф металлический для раздевалок Промет Практик Стандарт LS-22 1830х575х500ММ RAL 7038 сталь 28.6КГ 4-дверный 4 секции двери распашные ключевой замок
Шкафы металлические прочие
от 9507₽
Шкаф для ключей ключница KB-50 на 50 ключей 300x230x90ММ металлическая
Шкафы металлические прочие
от 1980₽
Шкаф металлический аккумуляторный УЭПС-2 1950х600х600ММ серый
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический для одежды ШМ-22(600)П 1850х600х490ММ 37КГ ООО "ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ" Россия
Шкафы металлические прочие
Не указана
Кресло М2 с бельевым коробом МДФ/фанера/микровелюр 3 категории 1020х900ММ орех/бежевый ГОСТ 16371-2014
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 19500₽