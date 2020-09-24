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    Главная / Торговый портал / Тумбы офисные металлические / Тумба инструментальная ДиКом ВЛ-003 400х412х600ММ металл серый RAL 7038/синий RAL 5012
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Тумба инструментальная ДиКом ВЛ-003 400х412х600ММ металл серый RAL 7038/синий RAL 5012

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тумба инструментальная ДиКом ВЛ-003 400х412х600ММ металл серый RAL 7038/синий RAL 5012- Тумбы офисные металлические
    4
    Тумба инструментальная ДиКом ВЛ-003 400х412х600ММ металл серый RAL 7038/синий RAL 5012

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    Цена
    от 8684
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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7236,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8684
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Тумба инструментальная ВЛ-003
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8684c НДС
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "РЕ-КОНСТРУКТОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ГЭС комплектация"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "СИСТЕМА ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ИСК ВАВИЛОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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