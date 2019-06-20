Скамья лавка со спинкой сталь, дерево 180х40х36СМ ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Скамья лавка со спинкой сталь, дерево 180х40х36СМ ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ Россия- Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом