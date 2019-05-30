Праймер битумный НК 50 140КГ ТУ 2313-007-09355006-2013, СТО 001-09355006-2015, ТУ 5775-001-01 297859-95
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Праймер битумный НК 50 140КГ ТУ 2313-007-09355006-2013, СТО 001-09355006-2015, ТУ 5775-001-01 297859-95- Работы гидроизоляционные
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Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков
Характеристики
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