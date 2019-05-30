Корзина пластиковая BranQ Aqua для белья 65Л; ДМ³ полипропилен 779556
Изделия корзиночные и плетеные
от 978,81₽
Корзина пластиковая плетеная для пикника 14Л; ДМ³ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая для мусора 9.5Л; ДМ³ 260х260х265ММ черный Полимербыт 919
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая д/мусора 18лЛИТР(ДМ³) сплошная черная
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая плетеная для фруктов и выпечки 310х105ММ полиротанг коричневая Anton Kesper 04080491
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая плетеная 8Л; ДМ³ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая для мусора 10ЛИТР(ДМ³) высота — 270ММ из полипропилена черного цвета, корпус расширяется кверху, имеет перфорации, без ручек
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая плетеная для пикника по согласованию с заказчикомЛ; ДМ³ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая прямоугольная 18х12х5.5ММ коричневая
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая для мусора 9ЛИТР(ДМ³) 280х280ММ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая плетеная прямоугольная для хлеба 450х300х80ММ полиротанг коричневая Проотель
Изделия корзиночные и плетеные
от 2920₽
Корзина пластиковая для мусора 9ЛИТР(ДМ³) с кольцом для фиксации арт. 1126225
Изделия корзиночные и плетеные
от 2243,81₽