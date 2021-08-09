Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Изделия корзиночные и плетеные / Корзина пластиковая Attache офисная 10Л; ДМ³ черный
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Корзина пластиковая Attache офисная 10Л; ДМ³ черный

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Корзина пластиковая Attache офисная 10Л; ДМ³ черный- Изделия корзиночные и плетеные
    3
    Корзина пластиковая Attache офисная 10Л; ДМ³ черный

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 94,8
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "АЛЬМА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      114,45
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      137,35
      Спецификация
      Производство синтетического каучука в первичных формах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      137,35c НДС
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      89,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      107
      Спецификация
      Производство синтетического каучука в первичных формах
      Характеристики
      Минимальная партия
      14
      Регионы поставки
      Подробнее
      107c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      79
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      94,8
      Спецификация
      Производство синтетического каучука в первичных формах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      94,8c НДС
    • ООО "РИО-ФОРТУНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство синтетического каучука в первичных формах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Корзина пластиковая Luxstahl КТ3052 прямоугольная для хлеба 180х120х55ММ полипропилен коричневая
    Изделия корзиночные и плетеные
    Не указана
    В корзину
    Корзина пластиковая плетеная Sunnex овальная для хлеба 230х150х65ММ полиротанг коричневая Китай
    Изделия корзиночные и плетеные
    от 174
    В корзину
    Корзина пластиковая плетеная по согласованию с заказчикомЛ; ДМ³ малых размеровММ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
    Изделия корзиночные и плетеные
    Не указана
    В корзину
    Корзина пластиковая подвесная Lime для мусора 23Л белый с держателем мешка 974230
    Изделия корзиночные и плетеные
    от 2430,8
    В корзину
    Корзина пластиковая Kimberly-Clark Aquarius прямоугольная для мусора 43Л 420х280х570ММ ударопрочный пластик ABS белый 2ШТ Kimberly-Clark Professional 6993 Италия
    Изделия корзиночные и плетеные
    от 1750,8
    В корзину
    Корзина пластиковая покупательская 20ЛИТР(ДМ³) 200x440x305ММ
    Изделия корзиночные и плетеные
    от 236
    В корзину
    Корзина пластиковая для мусора 14ЛИТР(ДМ³) черный ЗИП Альтернатива
    Изделия корзиночные и плетеные
    от 138,84
    В корзину
    Корзина пластиковая BQ1694 для белья 65Л; ДМ³ в ассортименте
    Изделия корзиночные и плетеные
    Не указана
    В корзину
    Корзина пластиковая 10ЛИТР(ДМ³) высота — 270ММ полипропилена черного цвета, без ручек
    Изделия корзиночные и плетеные
    от 76,2
    В корзину
    Корзина пластиковая Beige 3065 кухонная 525х325х80ММ пластик бежевый кт262
    Изделия корзиночные и плетеные
    от 3525,7
    В корзину
    Корзина пластиковая плетеная 8Л; ДМ³ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
    Изделия корзиночные и плетеные
    Не указана
    В корзину
    Корзина пластиковая для мусора 9.5Л; ДМ³ 260х260х265ММ черный Полимербыт 919
    Изделия корзиночные и плетеные
    Не указана
    В корзину
    Позвонить