Завеса тепловая воздушная Ballu BHC-L15-S09 380В 9/4.5/0КВТ 1050М3/Ч 1575ММ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
от 16800₽
Завеса тепловая "Атланта" АТН-124
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Завеса тепловая воздушная Арктос Классик КС-1006 230В 0-3.7-5.5КВТ 985х260х220ММ 18КГ с пультом управления RCU-AE
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
от 54000₽
Завеса тепловая Ballu BHC-M10T09-PS 380В 9/6/0КВТ 1500М3/Ч 1050ММ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Вытяжка козырьковая Krona Eva 500 Push Button 84х500х480ММ 80ВТ 350М3/Ч
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
от 5338,8₽
Завеса тепловая электрическая Тропик А-9 380В 9000ВТ 1260х114х170ММ 9.3КГ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
от 16111,2₽
Завеса тепловая КЭВ-18П4091Е 380В 18КВТ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Завеса тепловая воздушная Ballu BHC-L06-S03 220В 3/1.5/0КВТ 350М3/Ч 585ММ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Завеса тепловая Ballu BHC-L10-S06 220В 6ВТ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Завеса тепловая воздушная КЭВ-6П222Е 220/380В 6000ВТ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
от 33000₽
Завеса тепловая электрическая Тропик А-3 220В 3000ВТ 560х114х170ММ 3.9КГ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
от 3066₽
Завеса тепловая электрическая Ballu BHC-L10-S05-M 220В 5/2.5/0КВТ 450М3/Ч 805ММ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана