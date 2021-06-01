Рюкзак геодезический каркасный для GPS АО «ПРИН» 43693-NMO-PRN с антенным разъемом NMO

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Рюкзак геодезический каркасный для GPS АО «ПРИН» 43693-NMO-PRN с антенным разъемом NMO- Изделия аналогичные прочие из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона