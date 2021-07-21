Техническое обслуживание силовых кабелей
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Работы электроизмерительные
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
от 217920₽
Техническое обслуживание и ремонт автоматической установки пожарной сигнализации
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
Не указана
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов Монтаж автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре 2-ого типа, , включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 300₽
Техническое обслуживание и текущий ремонт электроприводных задвижек в виде замены подшипников, проверки целостности изоляции, окраски корпусов
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда Регламент 1
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 173,81₽
Монтаж систем АПС (автоматическая пожарная сигнализация) и СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией) 3 тип
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
Не указана
Замена светильников на светильники светодиодные ДКУ-100W IP67
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Техническое обслуживание световых приборов ламповых чистка внутренних и наружных поверхностей, промывка спец. жидкостями оптических поверхностей, проверка соответствия физических и технических характеристик паспортным, калибровка лампы, проверка крепежной системы, замена вышедших из строя элементов
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Замена ламп на светодиодные PLED T8 20w
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Замена светильников на светильники светодиодные Alenka LED-38-845-23
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Обслуживание шлейфа с пожарными извещателями взрывозащищенного исполнения ТРВ-2, ИП103-1, ИП103-2 Регламент 1
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 156,88₽