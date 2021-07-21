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    Главная / Торговый портал / Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов / Установка и настройка оборудования спутниковой связи (АСН)
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Установка и настройка оборудования спутниковой связи (АСН)

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Установка и настройка оборудования спутниковой связи (АСН)- Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов
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    Установка и настройка оборудования спутниковой связи (АСН)

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    Поставщики
    • ООО "ЭРА-ГЛОНАСС"
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      Спецификация
      Производство электромонтажных работ
      Характеристики
      Минимальная партия
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