Техническое обслуживание силовых кабелей Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Работы электроизмерительные Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки от 217920 ₽ В корзину

Техническое обслуживание и ремонт автоматической установки пожарной сигнализации Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации Не указана В корзину

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов Монтаж автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре 2-ого типа, , включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации от 300 ₽ В корзину

Техническое обслуживание и текущий ремонт электроприводных задвижек в виде замены подшипников, проверки целостности изоляции, окраски корпусов Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда Регламент 1 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации от 173,81 ₽ В корзину

Монтаж систем АПС (автоматическая пожарная сигнализация) и СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией) 3 тип Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации Не указана В корзину

Замена светильников на светильники светодиодные ДКУ-100W IP67 Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Техническое обслуживание световых приборов ламповых чистка внутренних и наружных поверхностей, промывка спец. жидкостями оптических поверхностей, проверка соответствия физических и технических характеристик паспортным, калибровка лампы, проверка крепежной системы, замена вышедших из строя элементов Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Замена ламп на светодиодные PLED T8 20w Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Замена светильников на светильники светодиодные Alenka LED-38-845-23 Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину