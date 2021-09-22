Кресло для персонала Бюрократ СН-590 искусственная кожа/сетка черный 57х23х55СМ 9.8КГ на колесиках

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для персонала Бюрократ СН-590 искусственная кожа/сетка черный 57х23х55СМ 9.8КГ на колесиках- Мебель для офисов и предприятий торговли