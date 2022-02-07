Шкаф металлический для хозяйственного инвентаря напольный 1750х500х400ММ серый металл 2-дверный 3 полки, держатель для швабры, перекладина с крючками ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "АЙБОЛИТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф металлический для хозяйственного инвентаря напольный 1750х500х400ММ серый металл 2-дверный 3 полки, держатель для швабры, перекладина с крючками ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "АЙБОЛИТ" Россия- Шкафы металлические прочие