Запасная часть для оргтехники Блок барабана 9457B001 для МФУ Canon iR C1225if 34000 страниц голубой

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть для оргтехники Блок барабана 9457B001 для МФУ Canon iR C1225if 34000 страниц голубой- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства